  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Izrael
od
$318,000
26.08.2025
$318,000
14.07.2025
$297,754
6
ID: 26900
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasteczko
    Harish

O kompleksie

NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i sklepów, projekt ten będzie również obejmować galerię handlową znajdującą się w najlepszej części miasta. Harish, zaledwie 45 minut od Tel Awiwu, 40 minut od Hajfy i 30 minut od Kfar Saba i Raanana, jest dziś najmłodszym i najbardziej obiecującym miastem Izraela. W naturalnych lasach i z bezpośrednim dostępem do autostrady ma obecnie 20 000 mieszkańców i osiągnie 60 000 do 2026 r. Szczegółowy projekt: Nowoczesny kompleks 7 pięter, którego dostawa jest planowana w ciągu 5 lat. Tylko 2 apartamenty nad galerią: • 2 pokoje 47,5 m2 bez balkonu - od 1 008 900 • 2 pokoje 47,5 m2 z balkonem 5,5 m2 - od 1 060 000 do 1 piętro Warunki płatności są bardzo korzystne dla naszych pierwszych klientów: • 7% przy podpisywaniu umowy • 18% po uzyskaniu zezwolenia w ciągu 1 roku • 75% przy dostarczaniu kluczy Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Lokalizacja na mapie

Harish, Izrael

Netanya, Izrael
od
$912,000
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Jerozolima, Izrael
od
$974,400
Projekt mieszkalny na Kiriat Menahem graniczy z kiriat yovel składa się z 2 wież o 31 piętrze i 3 budynków o 9 piętrach, projekt znajduje się u podnóża nowego Tramway. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do penthouse. parking dla każdego mieszkania. Elastyczny harmonogram z łatwością płatności. …
Jerozolima, Izrael
od
$1,32M
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 …
