Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY
Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem!
Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i sklepów, projekt ten będzie również obejmować galerię handlową znajdującą się w najlepszej części miasta.
Harish, zaledwie 45 minut od Tel Awiwu, 40 minut od Hajfy i 30 minut od Kfar Saba i Raanana, jest dziś najmłodszym i najbardziej obiecującym miastem Izraela. W naturalnych lasach i z bezpośrednim dostępem do autostrady ma obecnie 20 000 mieszkańców i osiągnie 60 000 do 2026 r.
Szczegółowy projekt:
Nowoczesny kompleks 7 pięter, którego dostawa jest planowana w ciągu 5 lat.
Tylko 2 apartamenty nad galerią:
• 2 pokoje 47,5 m2 bez balkonu - od 1 008 900
• 2 pokoje 47,5 m2 z balkonem 5,5 m2 - od 1 060 000 do 1 piętro
Warunki płatności są bardzo korzystne dla naszych pierwszych klientów:
• 7% przy podpisywaniu umowy
• 18% po uzyskaniu zezwolenia w ciągu 1 roku
• 75% przy dostarczaniu kluczy
Nie przegap tej wyjątkowej okazji!
Lokalizacja na mapie
Harish, Izrael
