Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement

Aszkelon, Izrael
$370,788
ID: 27156
Data aktualizacji: 24.07.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Obecnie oferujemy wyjątkowy program w Ramot Yoram - Netivot, rozszerzający obszar łączący jakość życia, naturę i nowoczesny komfort. Co proponuje projekt: • 3- do 5-pokojowe apartamenty, penthouses i parter • Atrakcyjne ceny: począwszy od 1 320 000 • Wysokokońcowe wykończenia: 80x80 płytki, wyposażona kuchnia, elektryczne żaluzje, klimatyzacja, itp. • Idealne środowisko życia: parki, szkoły, synagogi, sklepy, bezpośredni dostęp do stacji Jest to doskonały projekt, aby żyć lub inwestować w obiecującej okolicy. Chcesz otrzymać broszurę lub wymienić się na kilka minut telefonicznie? Cóż, serdecznie, Aaron Bitton Panorama 770

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$370,788
