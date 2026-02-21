  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Aszkelon, Izrael
od
$642,675
20.02.2026
$642,675
16.03.2025
$612,362
24.02.2025
$614,106
;
7
ID: 25156
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aszdod, Izrael
od
$2,51M
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux
Aszkelon, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem residence
Jerozolima, Izrael
od
$2,571
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,405
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
