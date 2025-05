Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet boutique standing

Z przyjemnością zaprezentujemy nasz nowy ekskluzywny projekt w prestiżowej dzielnicy Arnona w Jerozolimie. "Bustan arnona", projekt ten obejmuje dwa małe 6-piętrowe budynki dla 44 jednostek, oferując unikalne apartamenty i penthouses z imponującymi przestrzeniami na zewnątrz. Apartamenty posiadają ogromne tarasy Soucca, które są idealne do korzystania z panoramicznego widoku Jerozolimy! Dostępne do sprzedaży: 5 pokojowe apartamenty 117m2 + 46m2 tarasów soucca, Penthouses 5 pokoi 139m2 + 54,5m2 tarasów soucca. Wewnętrzny i zewnętrzny design został starannie zaprojektowany, aby zaoferować nowoczesny i wygodny styl życia, zachowując nienaruszony spokojnej i zielonej atmosfery w sąsiedztwie. Apartamenty są przestronne i jasne, z high-end wykończenia i stanu-of-sztuki udogodnienia. Wszystkie apartamenty posiadają miejsca parkingowe i podziemną piwnicę. Dzielnica Arnona jest idealnym miejscem dla rodzin, młodych par i profesjonalistów szukających spokoju i wygody. Arnona jest jednym z najbardziej popularnych dzielnic Jerozolimy. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zaoferować dom marzeń w jednym z najbardziej prestiżowych dzielnic w Jerozolimie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekskluzywnego projektu. Ponieważ struktura budynku jest już zbudowana na najwyższym piętrze, zapraszamy do umówienia się bezpośrednio z naszą agencją na wizytę w sercu przyszłego mieszkania! Wydanie tylko lipiec 2024! Gwarancja bankowa na projekt