Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
$2,11M
20.02.2026
$2,11M
8.04.2025
$1,89M
7
ID: 25699
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe: przestronny salon, kuchnia, toaleta dla gości i ogromny taras z przodu 20 m2 Dolny poziom: Komfortowy apartament rodzicielski Bezpieczny pokój (Mamad) + dodatkowy pokój Łazienka z WC Idealne dodatkowe miejsce na biuro lub pokój rodzinny Cena: 6,720,000 ILS Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

