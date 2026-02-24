Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite

  1. Realting.com
Aszkelon, Izrael
od
$627,000
20.02.2026
$627,000
16.03.2025
$561,800
24.02.2025
$563,400
4.02.2025
$554,200
26.12.2024
$556,200
9
ID: 23598
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Zostaw prośbę
