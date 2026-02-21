  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
20.02.2026
$1,00M
6.05.2025
$898,880
;
2
ID: 25848
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. Bardzo jasne usługi gości + łazienka i oddzielne WC. Balkon Soucca z salonu, apartament znajduje się na osi kolejowej Yemin Avot Street, ale stoi w cichym rogu. Winda, modernizacja budynku

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
