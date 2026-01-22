Willa Rark Family

Wille z najlepszą infrastrukturą rodzinną na Bali!!!
"„Rark Family” znajduje się w kulturalnej i intelektualnej stolicy wyspy —
Ubude. Jest wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, rozwoju i edukacji swoich dzieci.
"„Rark Family” -110 willi położonych wśród tropikalnej przyrody dżungli.
4,1 hektara zamkniętego obszaru chronionego
8000 m2 infrastruktury rodzinnej: 5000 m2 klimatyzowanych pomieszczeń; 3000 m2 - infrastruktura uliczna
Dla dzieci: studia tańca, sztuki i wokalu,
robotyka; ośrodek zdrowia ( pediatra, dentysta, logopeda )
Dla rodziców: restauracje, kawiarnia, piekarnia, spa, fitness, joga, kosmetolog,
coworking
Dla rodziny: basen olimpijski, kort tenisowy, siatkówka, koszykówka.
Rodzina Rarka :
1. Bezpieczeństwo. Zamknięty obszar bez jezdni
z rowerami nie ma psów ani nieznajomych.
2). Jakość:
Mamy już projekt - najsłynniejsze centrum infrastruktury na Bali RARQ UBUD. Możesz przyjść na miejsce i na żywo ocenić jakość wykonanej pracy.
3).Wielokulturowość
Twoi sąsiedzi to pary i rodziny z dziećmi z całego świata. W tym
środowisko dziecko od dzieciństwa będzie mówić dwoma językami.
4. Natura do maksimum
Rodzina Rark znajduje się w najbardziej malowniczej okolicy Ubudy - kompleks trzech stron otoczony jest rzekami, plantacjami ryżu i dżunglą. Na terytorium zostawiamy wszystkie duże drzewa i harmonijnie dopasowujemy je do projektu kompleksu.
Dlaczego inwestorzy wybierają rodzinę Rark ?
1. Pasywny dochód na pełnym autopilocie!
Firma zarządzająca bierze
sam rozwiązujesz wszystkie problemy związane z wynajmem willi.
2). Wygodny i szybki system rozliczeniowy!
Inwestor osiąga zysk netto na dowolnym rachunku i dowolnym
wygodna waluta dla siebie. Przekazujemy pieniądze raz na 3 miesiące.
3). Nie musisz zajmować się podatkami!
Firma zarządzająca zajmuje się księgowością, optymalizacją i
płatność podatkowa. Zajmiemy się wszystkim, po prostu dostaniesz ‚ pieniędzy na koncie.
4. Wysoka płynność
Wybieramy najlepsze lokalizacje na Bali, a nie tylko budujemy
wille i tworzenie punktów przyciągania - koncepcyjne
kompleksy z infrastrukturą do życia, rekreacji i rozwoju.
Na podstawie naszego doświadczenia możemy przewidzieć wzrost
wartość nieruchomości tutaj po zakończeniu budowy o 30%.
5. Szybki zwrot
Wille na Bali są poszukiwane
za codzienny czynsz. Za miesiąc Twoje zarobki wyniosą około 2500 $.
Istnieją różne opcje ! Napisz, a my pomożemy inwestować z zyskiem!
Napisz do nas, a nasza kampania pomoże ci wybrać nieruchomości, które Ci odpowiadają. Naprawdę doceniamy naszych klientów!