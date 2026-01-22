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Willa Rark Family

Ubud, Indonezja
od
$152,000
;
9
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ID: 3721
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Miasteczko
    Ubud
  • Adres
    Jalan Raya Ubud

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

O kompleksie

Wille z najlepszą infrastrukturą rodzinną na Bali!!!

"„Rark Family” znajduje się w kulturalnej i intelektualnej stolicy wyspy —
Ubude. Jest wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, rozwoju i edukacji swoich dzieci.

"„Rark Family” -110 willi położonych wśród tropikalnej przyrody dżungli.

4,1 hektara zamkniętego obszaru chronionego

8000 m2 infrastruktury rodzinnej: 5000 m2 klimatyzowanych pomieszczeń; 3000 m2 - infrastruktura uliczna

Dla dzieci: studia tańca, sztuki i wokalu,
robotyka; ośrodek zdrowia ( pediatra, dentysta, logopeda )
Dla rodziców: restauracje, kawiarnia, piekarnia, spa, fitness, joga, kosmetolog,
coworking

Dla rodziny: basen olimpijski, kort tenisowy, siatkówka, koszykówka.

Rodzina Rarka :

1. Bezpieczeństwo. Zamknięty obszar bez jezdni
z rowerami nie ma psów ani nieznajomych.

2). Jakość:

Mamy już projekt - najsłynniejsze centrum infrastruktury na Bali RARQ UBUD. Możesz przyjść na miejsce i na żywo ocenić jakość wykonanej pracy.

3).Wielokulturowość

Twoi sąsiedzi to pary i rodziny z dziećmi z całego świata. W tym
środowisko dziecko od dzieciństwa będzie mówić dwoma językami.

4. Natura do maksimum

Rodzina Rark znajduje się w najbardziej malowniczej okolicy Ubudy - kompleks trzech stron otoczony jest rzekami, plantacjami ryżu i dżunglą. Na terytorium zostawiamy wszystkie duże drzewa i harmonijnie dopasowujemy je do projektu kompleksu.

Dlaczego inwestorzy wybierają rodzinę Rark ?

1. Pasywny dochód na pełnym autopilocie!
Firma zarządzająca bierze
sam rozwiązujesz wszystkie problemy związane z wynajmem willi.

2). Wygodny i szybki system rozliczeniowy!
Inwestor osiąga zysk netto na dowolnym rachunku i dowolnym
wygodna waluta dla siebie. Przekazujemy pieniądze raz na 3 miesiące.

3). Nie musisz zajmować się podatkami!
Firma zarządzająca zajmuje się księgowością, optymalizacją i
płatność podatkowa. Zajmiemy się wszystkim, po prostu dostaniesz ‚ pieniędzy na koncie.

4. Wysoka płynność

Wybieramy najlepsze lokalizacje na Bali, a nie tylko budujemy
wille i tworzenie punktów przyciągania - koncepcyjne
kompleksy z infrastrukturą do życia, rekreacji i rozwoju.
Na podstawie naszego doświadczenia możemy przewidzieć wzrost
wartość nieruchomości tutaj po zakończeniu budowy o 30%.

5. Szybki zwrot
Wille na Bali są poszukiwane
za codzienny czynsz. Za miesiąc Twoje zarobki wyniosą około 2500 $.

Istnieją różne opcje ! Napisz, a my pomożemy inwestować z zyskiem!

Napisz do nas, a nasza kampania pomoże ci wybrać nieruchomości, które Ci odpowiadają. Naprawdę doceniamy naszych klientów!

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 75.0 – 101.0
Cena za m², USD 1,970 – 2,154
Cena mieszkania, USD 152,000 – 199,000

Lokalizacja na mapie

Ubud, Indonezja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
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Agencja
DDA Real Estate
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