Willa Rark Family

Wille z najlepszą infrastrukturą rodzinną na Bali!!!

"„Rark Family” znajduje się w kulturalnej i intelektualnej stolicy wyspy —

Ubude. Jest wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, rozwoju i edukacji swoich dzieci.

"„Rark Family” -110 willi położonych wśród tropikalnej przyrody dżungli.

4,1 hektara zamkniętego obszaru chronionego

8000 m2 infrastruktury rodzinnej: 5000 m2 klimatyzowanych pomieszczeń; 3000 m2 - infrastruktura uliczna

Dla dzieci: studia tańca, sztuki i wokalu,

robotyka; ośrodek zdrowia ( pediatra, dentysta, logopeda )

Dla rodziców: restauracje, kawiarnia, piekarnia, spa, fitness, joga, kosmetolog,

coworking

Dla rodziny: basen olimpijski, kort tenisowy, siatkówka, koszykówka.

Rodzina Rarka :

1. Bezpieczeństwo. Zamknięty obszar bez jezdni

z rowerami nie ma psów ani nieznajomych.

2). Jakość:

Mamy już projekt - najsłynniejsze centrum infrastruktury na Bali RARQ UBUD. Możesz przyjść na miejsce i na żywo ocenić jakość wykonanej pracy.

3).Wielokulturowość

Twoi sąsiedzi to pary i rodziny z dziećmi z całego świata. W tym

środowisko dziecko od dzieciństwa będzie mówić dwoma językami.

4. Natura do maksimum

Rodzina Rark znajduje się w najbardziej malowniczej okolicy Ubudy - kompleks trzech stron otoczony jest rzekami, plantacjami ryżu i dżunglą. Na terytorium zostawiamy wszystkie duże drzewa i harmonijnie dopasowujemy je do projektu kompleksu.

Dlaczego inwestorzy wybierają rodzinę Rark ?

1. Pasywny dochód na pełnym autopilocie!

Firma zarządzająca bierze

sam rozwiązujesz wszystkie problemy związane z wynajmem willi.

2). Wygodny i szybki system rozliczeniowy!

Inwestor osiąga zysk netto na dowolnym rachunku i dowolnym

wygodna waluta dla siebie. Przekazujemy pieniądze raz na 3 miesiące.

3). Nie musisz zajmować się podatkami!

Firma zarządzająca zajmuje się księgowością, optymalizacją i

płatność podatkowa. Zajmiemy się wszystkim, po prostu dostaniesz ‚ pieniędzy na koncie.

4. Wysoka płynność

Wybieramy najlepsze lokalizacje na Bali, a nie tylko budujemy

wille i tworzenie punktów przyciągania - koncepcyjne

kompleksy z infrastrukturą do życia, rekreacji i rozwoju.

Na podstawie naszego doświadczenia możemy przewidzieć wzrost

wartość nieruchomości tutaj po zakończeniu budowy o 30%.

5. Szybki zwrot

Wille na Bali są poszukiwane

za codzienny czynsz. Za miesiąc Twoje zarobki wyniosą około 2500 $.

Istnieją różne opcje ! Napisz, a my pomożemy inwestować z zyskiem!

Napisz do nas, a nasza kampania pomoże ci wybrać nieruchomości, które Ci odpowiadają. Naprawdę doceniamy naszych klientów!