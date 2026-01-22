Willa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Uzasadnienie Przedstawiamy nowy projekt Wellness Resort w Ubud, Bali.
Jest to kompleks apartamentów i willi premium w centrum turystyki wellness Bali (Ubud), oferujący:
- ponad 25 rodzajów praktyk odnowy biologicznej (joga, medytacja, techniki oddychania, uzdrawianie dźwięku, Ayurveda, detoks, fitness, terapia artystyczna itp.);
- infrastruktura cyklu pełnego: basen nieskończoności z widokiem na tarasy ryżu, kompleks spa, restauracja ekologiczna, współpraca, przestrzeń artystyczna, rekolekcje;
- indywidualne podejście: dla każdego gościa opracowywany jest osobisty program z pomiarami zdrowia przed i po pobycie;
- strategiczne partnerstwo z Pramas (Dubaj) - ekspertami w zakresie innowacyjnych praktyk i technologii wellness (krioterapia, komory hiperbaryczne itp.).
Willa posiada prywatny basen. Na terenie ogrodu znajduje się podobna willa z prywatną łazienką.
Parametry inwestycyjne:
Koszt apartamentów 124; od 75,716 dolarów
Koszt willi 124; od 97,428 dolarów
Powierzchnia jednostek 124; 23- 170 m ²
Warunki płatności 124; 0% rata