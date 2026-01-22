Willa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Uzasadnienie Przedstawiamy nowy projekt Wellness Resort w Ubud, Bali.

Jest to kompleks apartamentów i willi premium w centrum turystyki wellness Bali (Ubud), oferujący:

- ponad 25 rodzajów praktyk odnowy biologicznej (joga, medytacja, techniki oddychania, uzdrawianie dźwięku, Ayurveda, detoks, fitness, terapia artystyczna itp.);

- infrastruktura cyklu pełnego: basen nieskończoności z widokiem na tarasy ryżu, kompleks spa, restauracja ekologiczna, współpraca, przestrzeń artystyczna, rekolekcje;

- indywidualne podejście: dla każdego gościa opracowywany jest osobisty program z pomiarami zdrowia przed i po pobycie;

- strategiczne partnerstwo z Pramas (Dubaj) - ekspertami w zakresie innowacyjnych praktyk i technologii wellness (krioterapia, komory hiperbaryczne itp.).

Willa posiada prywatny basen. Na terenie ogrodu znajduje się podobna willa z prywatną łazienką.

Parametry inwestycyjne:

Koszt apartamentów 124; od 75,716 dolarów

Koszt willi 124; od 97,428 dolarów

Powierzchnia jednostek 124; 23- 170 m ²

Warunki płatności 124; 0% rata