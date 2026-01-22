Apart hotel BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU to kompleks 54 apartamentów w stylu California Costa.

Położony na pierwszej linii brzegowej jednego z głównych obszarów surferów Bali - Kedungu.

I kwartał 2026 Dostawa obiektu

25 lat Lishold z możliwością przedłużenia na kolejne 30 lat

50% Pierwsza płatność, reszta po dostawie obiektu

Kompleks jest zarządzany przez własną spółkę zarządzającą Baza Management (20% Komisja)

Jakie są obowiązki CC:

Sesja zdjęciowa obiektu i umieszczenie na rezerwacji

Obsługa konsjerża, zameldowanie i wymeldowanie gości

Usługi sprzątania, naprawy i prania

Organizacja kompleksu

Transfer i eskorta gości

Wynajem, praca z rezerwacjami

Kedungu to malownicza linia brzegowa w południowo-zachodnim Bali, znana z zacisznych plaż.

Idealne miejsce dla miłośników surfingu, oferując fale dla wszystkich poziomów przygotowania, od początkujących do profesjonalistów.

Oprócz surfingu, Kedugu fascynuje się spokojną atmosferą i naturalnym pięknem. Tutaj można spokojnie spacerować wzdłuż plaży, oszałamiające zachody słońca i widoki na zielone pola ryżu, tworząc uczucie całkowitej samotności i harmonii z naturą.

Obszar ten aktywnie rozwija się i staje się bardziej atrakcyjny dla turystów i inwestorów. W ostatnich latach pojawiły się tu nowe restauracje.

kawiarnie i infrastruktury, czyniąc Kedungu obiecującym miejscem dla wypoczynku i inwestycji.

Co jest zawarte w sumie zakupu:

1 Wybrana jednostka

2 Dostęp do całej infrastruktury kompleksu

3 Meble pełne

4 Techniki

5 Rejestracja prawna

6 Umowa z Baza Management Przedsiębiorstwo