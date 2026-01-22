Apart hotel BAZA KEDUNGU

  1. Realting.com
$79,000
6
ID: 20942
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan
  • Miasto
    Desa Belalang
  • Wioska
    Kedungu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Przeniesienie
BAZA KEDUNGU to kompleks 54 apartamentów w stylu California Costa.
Położony na pierwszej linii brzegowej jednego z głównych obszarów surferów Bali - Kedungu.

  • I kwartał 2026 Dostawa obiektu
  • 25 lat Lishold z możliwością przedłużenia na kolejne 30 lat
  • 50% Pierwsza płatność, reszta po dostawie obiektu

Kompleks jest zarządzany przez własną spółkę zarządzającą Baza Management (20% Komisja)

Jakie są obowiązki CC:

  • Sesja zdjęciowa obiektu i umieszczenie na rezerwacji
  • Obsługa konsjerża, zameldowanie i wymeldowanie gości
  • Usługi sprzątania, naprawy i prania
  • Organizacja kompleksu
  • Transfer i eskorta gości
  • Wynajem, praca z rezerwacjami

Kedungu to malownicza linia brzegowa w południowo-zachodnim Bali, znana z zacisznych plaż.

Idealne miejsce dla miłośników surfingu, oferując fale dla wszystkich poziomów przygotowania, od początkujących do profesjonalistów.

Oprócz surfingu, Kedugu fascynuje się spokojną atmosferą i naturalnym pięknem. Tutaj można spokojnie spacerować wzdłuż plaży, oszałamiające zachody słońca i widoki na zielone pola ryżu, tworząc uczucie całkowitej samotności i harmonii z naturą.

Obszar ten aktywnie rozwija się i staje się bardziej atrakcyjny dla turystów i inwestorów. W ostatnich latach pojawiły się tu nowe restauracje.
kawiarnie i infrastruktury, czyniąc Kedungu obiecującym miejscem dla wypoczynku i inwestycji.

Co jest zawarte w sumie zakupu:

1 Wybrana jednostka

2 Dostęp do całej infrastruktury kompleksu

3 Meble pełne

4 Techniki

5 Rejestracja prawna

6 Umowa z Baza Management Przedsiębiorstwo

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 26.5 – 37.6
Cena za m², USD 2,633 – 2,981
Cena mieszkania, USD 79,000 – 99,000

Lokalizacja na mapie

Kedungu, Indonezja

