Apart hotel BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU to kompleks 54 apartamentów w stylu California Costa.
Położony na pierwszej linii brzegowej jednego z głównych obszarów surferów Bali - Kedungu.
Kompleks jest zarządzany przez własną spółkę zarządzającą Baza Management (20% Komisja)
Jakie są obowiązki CC:
Kedungu to malownicza linia brzegowa w południowo-zachodnim Bali, znana z zacisznych plaż.
Idealne miejsce dla miłośników surfingu, oferując fale dla wszystkich poziomów przygotowania, od początkujących do profesjonalistów.
Oprócz surfingu, Kedugu fascynuje się spokojną atmosferą i naturalnym pięknem. Tutaj można spokojnie spacerować wzdłuż plaży, oszałamiające zachody słońca i widoki na zielone pola ryżu, tworząc uczucie całkowitej samotności i harmonii z naturą.
Obszar ten aktywnie rozwija się i staje się bardziej atrakcyjny dla turystów i inwestorów. W ostatnich latach pojawiły się tu nowe restauracje.
kawiarnie i infrastruktury, czyniąc Kedungu obiecującym miejscem dla wypoczynku i inwestycji.
Co jest zawarte w sumie zakupu:
1 Wybrana jednostka
2 Dostęp do całej infrastruktury kompleksu
3 Meble pełne
4 Techniki
5 Rejestracja prawna
6 Umowa z Baza Management Przedsiębiorstwo