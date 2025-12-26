Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Almyros Municipality, Grecja

Municipal Unit of Pteleos
4
4 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Achillio, Grecja
Willa 8 pokojów
Achillio, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Wspan…
$2,46M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 4 pokoi w Almyros Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Almyros Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Doskonała lokalizacja przy plaży willa / dom nad morzem Magnisia z widokiem na morze Morza E…
$469,066
NicoleNicole
Willa w Achillio, Grecja
Willa
Achillio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 250 m2 w centralnej Grecji. Z okien znajduje się wspaniały wi…
$2,46M
