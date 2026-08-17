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Dom wolnostojący na sprzedaż w Drymos, Grecja

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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Drymos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 340 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 340 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jedne…
$1,00M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drymos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica s…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drymos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 248 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 248 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 sypi…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Drymos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 204 m kw. na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 3 sypialn…
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drymos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 133 m kw. na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 4 sypialn…
$631,679
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drymos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnica sk…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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