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Mieszkania na sprzedaż w Vari Municipal Unit, Grecja

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21 obiekt total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
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Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$371,923
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$371,923
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$413,248
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$661,197
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Luksusowy apartament na sprzedaż w elitarnym przedmieściu na południu Aten, Voula. Apartamen…
$1,86M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z je…
$360,116
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 122 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$1,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 32 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$306,984
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 122 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$1,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 82 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$425,055
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Attyka Wschodnia: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Sypial…
$384,571
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629,270
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzeda? mieszkanie 52 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$354,213
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$668,400
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 47 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. S…
$360,116
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2
? Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! ? Located on the second floor o…
$299,530
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Rezydencja z podziemnym parkingiem 300 metrów od morza, Vari, Grecja Oferujemy apartamenty …
$1,09M
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Parametry nieruchomości w Vari Municipal Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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