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Mieszkania na sprzedaż w Koropi, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 125 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim p…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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