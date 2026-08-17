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Mieszkania na sprzedaż w Lavrio, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Lavrio, Grecja
Mieszkanie
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attica. Mieszkanie ma wewnętr…
$543,126
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Lavrio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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