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Mieszkania na sprzedaż w Anavissos Municipal Unit, Grecja

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Anavyssos
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Mieszkanie na 2. piętrze – Nowoczesny styl | Widok na morze | Idealne do zamieszkania lub in…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 34 m kw w Attica. Apartament znajduje się na półpiętrze…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 150 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 78 m kw w Attica. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Anavissos Municipal Unit.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Anavissos Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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