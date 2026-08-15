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Wille na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
68
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789 obiektów total found
Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Agencja
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Agencja
Vista Estate
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż rozbita obudowa, 3-piętrowa willa o powierzchni 260 m2 na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sarti, Grecja
Willa
Sarti, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 175 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypial…
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Paliouri, Grecja
Willa 5 pokojów
Paliouri, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/1
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony jest …
$364,512
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Siviri, Grecja
Willa
Siviri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w Siviri, położony w pięknym regionie Kassandra. Z przestronną wewnętrzną po…
$863,873
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Agencja
Vista Estate
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Willa 2 pokoi w Pyrgadikia, Grecja
Willa 2 pokoi
Pyrgadikia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
Kącik maizonette, 67 m ², w Athos, Halkidiki o orientacji wschodniej i bez przeszkód stały w…
$227,820
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Willa 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 708 m²
Unikalna maizonette z luksusowym basenem, w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Hal…
$1,08M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Polychrono, Grecja
Willa
Polychrono, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Property Code: HPS5052 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 1.400.000 . This 220.35…
$1,61M
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Willa 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Willa 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$341,730
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 13 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 13 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 13
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 1995 Quantity rooms: 13 L…
$1,86M
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Polygyros, Grecja
Willa 4 pokoi
Polygyros, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy tę piękną Maisonette w Halkidiki z niesamowitymi otwartymi widokami. Obiekt je…
$279,080
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 12 pokojów w Nea Flogita, Grecja
Willa 12 pokojów
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny dom w Halkidiki, Grecja jest w wielkim stanie i oferuje niesamowite otwarte widok…
$911,280
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki oferuje luksusowe życie w dobrym stanie z niesamowitymi wi…
$1,37M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
This newly built maisonette offers the ultimate waterfront experience in the heart of Halkid…
$505,299
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Willa 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Ha…
$683,460
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Unikalna maizonette w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Halkidiki. Obiekt położon…
$284,775
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kassandra Municipality, Grecja
Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Kasandrze na Chalkidiki.…
$1,79M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Polychrono, Grecja
Willa
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Kod własności: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono za €900.000. Willa znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Kod własności: HPS4902 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti za 0 €. Willa składa się z 2 pozi…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Taxiarchis, Grecja
Willa 3 pokoi
Taxiarchis, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Wprowadzenie fantastycznej okazji do posiadania domu w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. T…
$85,433
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$512,595
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kriopigi, Grecja
Willa
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Willa 14 pokojów w Nea Skioni, Grecja
Willa 14 pokojów
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 14
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 799 m²
Kompleks 5 niezależnych willi na plaży jest na sprzedaż. Każda willa posiada własny odkryty …
$3,76M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kalandra, Grecja
Willa 3 pokoi
Kalandra, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wprowadzenie oszałamiającej maizonette w czarującym regionie Halkidiki w Grecji. Ta nierucho…
$261,993
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Paralia Dionisiou, Grecja
Willa 4 pokoi
Paralia Dionisiou, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Luksusowa własność. Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Nea…
$660,678
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Willa 3 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Położony w oszałamiającej okolicy Halkidiki, Grecja, ten znakomity dom w kompleksie oferuje …
$681,182
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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