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Domy Szeregowe w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
184
Pallini Municipal Unit
109
Kassandra Municipal Unit
76
Municipality of Nea Propontida
21
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263 obiekty total found
Szeregowiec w Chaniotis, Grecja
Szeregowiec
Chaniotis, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 78 m2 na Pó ³ wyspie Kassandra, regionie Halkidiki. Mias…
$680,901
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Townhouse na sprzedaż 125 m2 w Halkidiki. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parter składa …
$288,517
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica …
$548,431
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Szeregowiec w Nea Skioni, Grecja
Szeregowiec
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzeda? maizonette 88 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skład…
$173,564
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Szeregowiec w Nea Roda, Grecja
Szeregowiec
Nea Roda, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw. w Athos, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa …
$767,461
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 145- kwadratowy domek w Nea Fokaia, na półwyspie Kassandra, stoi na wschód i oferuje pan…
$437,211
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Vista Estate
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? maizonette 70 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$253,852
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 60 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$184,681
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalandra, Grecja
Szeregowiec
Kalandra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 106 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$271,563
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Agencja
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Szeregowiec w Polychrono, Grecja
Szeregowiec
Polychrono, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 70 m kw. w Asprovalt w budowie. Dom znajduje się na 2 pozi…
$229,831
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 89 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 3 pozio…
$354,213
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$1,53M
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 75 m kw., na półwyspie Kassandra, region Halkidiki. Dom znajdu…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 42 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z jed…
$301,081
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 140 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$295,177
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 142 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$425,055
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Szeregowiec w Gerakini, Grecja
Szeregowiec
Gerakini, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż Fwor: Nowoczesny kamienica obecnie w budowie w pięknej okolicy Kassandra, Gerakini.…
$454,969
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Vista Estate
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Szeregowiec w Kalandra, Grecja
Szeregowiec
Kalandra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maizonette 130 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skła…
$200,720
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Szeregowiec w Paliouri, Grecja
Szeregowiec
Paliouri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Na sprzedaż maizonette 205 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica skł…
$802,882
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Szeregowiec 4 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) w Kalives Polygyrou o łącznej powierzchni …
$371,298
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Szeregowiec 3 pokoi w Ormos Panagias, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 80 m² w Ormos Panagias, Sithonia. Nieruchomoś…
$291,357
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Szeregowiec w Kriopigi, Grecja
Szeregowiec
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 94 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$298,762
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$401,441
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Szeregowiec w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalk…
$354,213
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Szeregowiec w Polychrono, Grecja
Szeregowiec
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$224,335
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Szeregowiec w Psakoudia, Grecja
Szeregowiec
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw., Sitonia, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica sk…
$265,659
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 60 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Maisone…
$200,720
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skła…
$448,669
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Szeregowiec w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Maisone…
$517,185
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Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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