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Kawalerki na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Municipality of Nea Propontida
11
Nea Kallikrateia
7
Kawalerka Usuwać
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14 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$103,762
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie luksusowego studia w ramach projektu budowlanego w Halkidiki w Grecji. Ten pięk…
$148,083
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Agencja
Halkidiki Properties
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Kawalerka 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Kawalerka 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowy wybudowany dom znajduje się w obszarze plaży Delfini w okolicy wsi Kalikratia, 450 metr…
$184,454
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 1 pokój w Nea Irakleia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks składa się z trzech bloków A- B- CBlok (A) Jest rozwijany na pionowej powierzchni 9…
$99,979
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 250 metrów od piaszczystej plaży. …
$92,303
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 650 metrów od piaszczystej plaży. …
$86,534
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Psakoudia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Studio znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Studio znajduje się w komp…
$161,407
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Kawalerka 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Kawalerka 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 333 m²
Kompleks znajduje się w okolicy miejscowości Vourvourou 450 metrów od morza. Istnieje 2800 m…
$1,90M
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$103,841
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Studio to znajduje się w okolicy miasta Nea Moudania 450 metrów od pięknej piaszczystej plaż…
$103,841
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/3
Witamy w naszym nowym projekcie budowlanym!Cieszymy się, że wyruszymy w tę ekscytującą podró…
$97,627
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie nowego projektu w Halkidiki w Grecji, oferującego luksusowe studio z niesamowit…
$119,606
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Nea Flogita, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży w Flogita. Koniec bud…
$137,301
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Kawalerka 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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