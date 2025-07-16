Mieszkanie w nowym budynku Archi Kikvidze

Pierwsza lokalizacja w Nadaladevi

Archi Kikvidze Park położony jest na ulicy Z. Kikvidze w samym sercu Nadzaladevi, zaledwie 2 minuty spacerem od Gotsiridze i stacji metra Didube. Kompleks oferuje łatwy dostęp do Kikvidze Park, Tsereteli Avenue i Expo Georgia, umieszczając mieszkańców w centrum miasta przy jednoczesnym zachowaniu spokojnego środowiska.

Zielone przestrzenie i rekreacja

Kompleks posiada bujny 15 000 m ² zielony dziedziniec, przeznaczony do relaksu i aktywnego życia. Mieszkańcy mogą cieszyć się odkrytymi terenami rekreacyjnymi, obiektami sportowymi i placami zabaw dla dzieci, tworząc zdrową i tętniącą życiem atmosferę społeczną.

Nowoczesna, energooszczędna budowa

Zbudowany z ekologicznych i energooszczędnych niemieckich bloków YTONG, Archi Kikvidze Park utrzymuje stabilne temperatury w pomieszczeniach i zmniejsza koszty energii o 40%, zapewniając komfort i niższe rachunki za użytkowanie dla mieszkańców.

Wygody i udogodnienia

Kompleks obejmuje również pomieszczenia handlowe, podziemny parking i starannie zaprojektowane obszary komunalne. Wszystko jest wykonane, aby zapewnić bezproblemowy i wygodny styl życia dla nowoczesnego życia miasta.