Dreamland Oasis Chakvi

Gruzja, Ozurgeti
;
Company type
Deweloper
Na platformie
3 lata 8 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
dreamlandoasis.ge
O deweloperze

DREAMLAND OASIS - jest pierwszym luksusowym kompleksem hotelowym i mieszkaniowym w Gruzji takiej skali.

Kompleks posiada własną infrastrukturę, która pozwala cieszyć się wakacjami bez opuszczania go: odkryte i kryte baseny, nowy nowoczesny park wodny, różne bary i restauracje, kilka zabaw dla dzieci, własny bulwar na spacery wzdłuż wybrzeża, kręgle, pokój gier, 3D, 7D, 9D kina, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, klub nocny, karaoke, centrum SPA, boiska do koszykówki i siatkówki i wiele innych.

Projekt - Dreamland Oasis Chakvi jest realizowany poprzez największą europejską inwestycję w regionie Adjara. Założycielem jest austriacka spółka - Albereta i gruzińscy inwestorzy. Na tym etapie inwestycja w ramach projektu przekracza 70 milionów dolarów amerykańskich, a do 2023 roku pełna inwestycja wyniesie około 94 milionów dolarów amerykańskich. Po zakończeniu projektu Dreamland Oasis Chakvi firma planuje realizację dużych projektów w innych regionach Gruzji.

Nasi agenci w Gruzja
Maka Sikharulidze
8 obiektów
Gvantsa Shengelia
5 obiektów
