Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Firma "Gera Group" realizuje projekty rozwojowe w Batumi od 2010 roku. Firma z powodzeniem zrealizowała już dwa projekty budowlane w dzielnicy turystycznej Batumi. Zespół firmy zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.
Czarnomorskie Wieże - nowy wysoki kompleks mieszkalny klasy premium w centrum biznesu Batumi. Kompleks znajduje się w pobliżu morza na Alei Bohaterów naprzeciwko stadionu UEFA. Oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na miasto, góry i morze. Budowniczym i deweloperem projektu jest Real Palace.…
Firma budowlana KASKO posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budownictwa. Firma została założona w 2011 roku w Batumi, Georgia, i wyróżnia się nie tylko jej wysokiej jakości konstrukcji, ale również realizacji projektów przed harmonogramem.
Nasz zespół składa się…
Citron Group posiada bogate doświadczenie na rynku nieruchomości w Batumi. Obecnie firma realizuje budowę dwóch projektów: Citron Residence Batumi i Citron Residence Chakvi. Firma opracowała już jeden z kompleksów wakacyjnych w Batumi Citron Cottage.Firma współpracuje z jednym z największych…
One Development jest wiodącym wyłącznym deweloperem nieruchomości w Batumi"Budujemy bardzo płynne nieruchomości w Batumi od 2018 roku, które przyciągają inwestorów z lokalizacji strategicznej, nowoczesne udogodnienia, wysokiej jakości konstrukcji i spersonalizowane podejście do klienta". Dzi…
6
2
Poleć
2
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com