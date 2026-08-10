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Wille z basenem na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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11 obiektów total found
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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TekceTekce
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 2
Elite Residences — Spacious Four-Bedroom Villa with Premium Coastal Living The four-bedro…
$1,76M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 261 m²
For sale: Luxurious four-bedroom villa at El Pez Luxury Living, Paphos — blending nature, hi…
$1,47M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Pool and Rooftop Garden This elegant th…
$809,710
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos. This exclusive beachfront developm…
$786,240
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Willa 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Olivia Homes offers breathtaking panoramic views of the sea, cityscape, and surrounding land…
$752,715
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Olivia Homes offers breathtaking panoramic views of the sea, cityscape, and surrounding land…
$893,147
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