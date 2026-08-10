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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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48 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Jeden pokój luksusowy apartament obiecujący każdy dzień wypełniony elegancją, komfortem i za…
$339,935
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$339,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,28M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament jest przeznaczony do uchwycenia zapierające dech w piersiach widoki na morze.…
$368,743
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$339,935
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,30M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$339,935
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Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Exclusive Boutique Development in Koloni, Pafos Naprawdę rzadka okazja do posiadania tylko …
$439,566
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$339,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,38M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 314 m²
Ta luksusowa willa z 4 sypialniami, znajduje się zaledwie 400 metrów od morza, łączy nowocze…
$1,99M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,38M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament jest przeznaczony do uchwycenia zapierające dech w piersiach widoki na morze.…
$368,743
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament jest przeznaczony do uchwycenia zapierające dech w piersiach widoki na morze.…
$368,743
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,33M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Exclusive Boutique Development in Koloni, Pafos Naprawdę rzadka okazja do posiadania tylko …
$439,566
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$1,23M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Jeden pokój luksusowy apartament obiecujący każdy dzień wypełniony elegancją, komfortem i za…
$339,935
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ta nieruchomość jest zaprojektowana, aby uchwycić zapierające dech w piersiach widoki na mor…
$391,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament jest przeznaczony do uchwycenia zapierające dech w piersiach widoki na morze.…
$368,743
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