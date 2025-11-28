Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tsada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Tsada, Cypr

2 pokojowe
34
3 pokojowe
38
4 pokojowe
18
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Ten wyjątkowy kawałek ziemi rolniczej znajduje się w Tsadzie, zaledwie rzut kamieniem od pre…
$241,988
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$996,759
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Na sprzedaż: Duże, otwarte pole o powierzchni 13,241 metrów kwadratowych, położone w malowni…
$207,418
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
VernaVerna
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Parametry nieruchomości w Tsada, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się