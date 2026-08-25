Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tsada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Tsada, Cypr

;
2 pokojowe
18
3 pokojowe
27
4 pokojowe
15
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Tsada, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tsada, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks willi z basenami i ogrodami, Tsada, Cypr Oferujemy nowoczesne wille z panoramiczny…
$1,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury residence at 400 meters from the beach, Tsada, Paphos, Cyprus We offer apartments wi…
$1,20M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Tsada, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tsada, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks willi z widokiem na morze w pobliżu pola golfowego, Tsada, Pafos, Cypr Oferujemy l…
$1,98M
Zostaw prośbę
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tsada, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się