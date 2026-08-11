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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tremithousa, Cypr

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mieszkania
33
domy
47
80 obiektów total found
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$466,690
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: oszałamiający offplan oddzielona willa znajduje się w uroczej okolicy Tremithon…
$456,008
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta 3-sypialna willa w Tremithousa, Pafos oferuje 133 m ² wewnętrznej przestrzeni mieszkalnej…
$422,440
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 287 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$455,167
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$449,406
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Dom 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Ta premia 3-pokojowa willa w Tremithousa, Pafos oferuje wyjątkowy 195 m ² wewnętrznej powier…
$490,944
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny dom półautomatyczny, który oferuje fantastyczną okazję do stworz…
$380,969
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Dom 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Ta przestronna willa z trzema sypialniami w Tremithousa oferuje przestronne 195 m ² wewnętrz…
$513,778
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$467,553
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$432,121
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Dom 5 pokojów w Tremithousa, Cypr
Dom 5 pokojów
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 375 m²
Ta klasyczna nieruchomość jest dwupiętrową willą z piwnicą położoną na poziomie bocznej drog…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ta oszałamiająca willa jest teraz dostępna na sprzedaż w uroczej okolicy Tremithonia. Oferuj…
$507,022
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ta oszałamiająca willa jest teraz dostępna na sprzedaż w uroczej okolicy Tremithonia. Oferuj…
$456,008
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
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Mieszkanie 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Imponujący offplan oddzielona willa oferuje nowoczesne życie z klasą efektywnoś…
$541,591
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Dom 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ta 4-pokojowa willa w Tremithousa, Pafos oferuje 190 m ² dobrze zaplanowanej wewnętrznej prz…
$565,156
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$450,236
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Położony w Tremithonia, w pobliżu Pafos, te trzypokojowe domy są idealne do stałego życia, o…
$570,865
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ta dwupokojowa maisonette w Tremithousa, Pafos zapewnia 92 m ² wydajnej przestrzeni mieszkal…
$296,850
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
W trakcie budowy. Dostawa za 18 miesięcy. Zabezpieczyć go teraz - i przejść do ukończonego …
$1,78M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ta oszałamiająca willa jest teraz dostępna na sprzedaż w uroczej okolicy Tremithonia. Oferuj…
$507,959
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Nowa willa w Tremithonia koło Empa w budowie na sprzedaż. 4 sypialnie, 4 łazienki, garaż, pr…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie
Tremithousa, Cypr
Obiekt jest polem mieszkalnym w Tremithonia. Znajduje się 500m od centrum wsi i 400m od Trem…
$265,034
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Dom 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ta 4-pokojowa willa w Tremithousa, Pafos oferuje 190 m ² dobrze zaplanowanej wewnętrznej prz…
$553,739
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom półoddzielny, dostępny off- plan, znajduje się w uroczej …
$357,220
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Mieszkanie 6 pokojów w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Tremithousa, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Położony na prestiżowych wzgórzach Tala, ta zaciszna willa łączy rzadką prywatność, przestrz…
$3,26M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,39M
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Dom 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż: Oszałamiający off- plan pół-oddzielny dom w uroczej dzielnicy Tremithousa. Obie…
$415,603
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Parametry nieruchomości w Tremithousa, Cypr

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