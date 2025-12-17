Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Mieszkanie
  5. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na jezioro w Cypr

Pafos
34
Nikozja
32
Larnaka
23
Peyia
7
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Rzadka rezydencja z oświadczeniem, oferująca prywatność, skalę i nieprzerwany widok w najbar…
$9,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y

Parametry nieruchomości w Cypr

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Realting.com
Udać się