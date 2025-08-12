Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Nikozja, Cypr

Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wyżyj się w wyrafinowanych miejskich życia z tym wykwintnym 2-pokojowe mieszkanie, idealnie …
$1,459
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wyżyj się w wyrafinowanych miejskich życia z tym wykwintnym 2-pokojowe mieszkanie, idealnie …
$1,459
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 304 m²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
This elegant apartment, conveniently situated within walking distance to Nicosia's city cent…
$1,635
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Najbardziej kultowy nowy budynek Nikozji oferuje w pełni umeblowane i serwisowane apartament…
$2,772
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
za miesiąc
