Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Strovolos, Cypr

8 obiektów
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wejdź w świat wyrafinowanej elegancji z tym wyjątkowym 3-pokojowym apartamentem w Acropoli, …
$4,669
za miesiąc
Zamknij
Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten uroczy apartament z dwoma sypialniami, położony na drugim piętrze małego budynku prywatn…
$1,080
za miesiąc
Zamknij
Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
za miesiąc
Mieszkanie w Strovolos, Cypr
Mieszkanie
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 456 m²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
za miesiąc
