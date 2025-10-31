Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Mieszkanie
  5. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Cypr

Pafos
39
Nikozja
32
Larnaka
25
Peyia
7
5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Lasa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Lasa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 321 m²
Three -IN - One We are thrilled to introduce three enchanting properties for rent in the …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
za miesiąc
Zostaw prośbę
