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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Paralimni, Cypr

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1 pokojowe
25
2 pokojowe
166
3 pokojowe
49
4 pokojowe
17
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4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools and panoramic view, Protaras, Cyprus We offer bea…
$623,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Residential complex with garden and views of the town, sea and swimming pool, Paralimni, Cyp…
$155,928
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Mieszkanie 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Residence with a swimming pool and a view of the sea at 600 meters from the beach, Kapparis,…
$173,839
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z widokiem na morze w strzeżonej rezydencji z basenem, 400 metrów od plaży, w ce…
$624,170
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