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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
58
Yeroskipou
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
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3 obiekty total found
Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
C202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 79 m ² Wewnętrzne + 19 m ² Obkryta Weranda 124; Całk…
$518,520
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
D202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 78 m ² Wewnętrzne + 19,5 m ² Zakryta Weranda Obszar …
$530,042
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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