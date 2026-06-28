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Bungalow nad morzem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
7
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7 obiektów total found
Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Value OneValue One
Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$403,313
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Bungalow w Kissonerga, Cypr
Bungalow
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$541,591
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Bungalow w Kissonerga, Cypr
Bungalow
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$541,591
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TekceTekce
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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