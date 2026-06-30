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Bungalow w górach na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
7
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5 obiektów total found
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$198,173
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Bungalow w Polis Chrysochous, Cypr
Bungalow
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Ten unikalny obiekt jest oddzielony bungalow, który cieszy się niezakłócone i panoramiczne w…
$1,59M
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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