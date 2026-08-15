Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Pafos, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Stasis Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
Zostaw prośbę
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,03M
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
For sale: 3-bedroom villa in EVO Homes, Konia area, Paphos. A modern project with spaciou…
$703,608
Zostaw prośbę
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 355 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences, offering the perfect balance of…
$539,807
Zostaw prośbę
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
For sale: Almond Tree villa with 4 bedrooms in central Paphos. A modern project by a reli…
$1,35M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences — offering the perfect balance o…
$563,276
Zostaw prośbę
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
For sale: 3-bedroom villa in EVO Homes, Konia area, Paphos. A modern project with spaciou…
$679,958
Zostaw prośbę
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
For sale: exclusive 4-bedroom villa in Davanti Mare, Paphos. This contemporary villa perf…
$1,59M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Introducing Harmony Residences 2 - an exquisite enclave of 12 luxurious villas situated alon…
$800,320
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 332 m²
Olivia Homes is an exclusive villa development in Cyprus, offering the perfect blend of luxu…
$556,110
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się