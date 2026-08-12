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Długoterminowy wynajem domy w pobliżu klubu golfowego w Limassol Municipality, Cypr

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wille
7
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Dom 2 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Doświadcz współczesnego życia w prestiżowym Limassol Greens Golf Resort z tego eleganckiego …
$4,570
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

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