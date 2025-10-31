Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem domy z ogrodem w Limassol Municipality, Cypr

6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated ground-floor house in the desirable area of Ag…
$3,484
za miesiąc
Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 280 m²
Upper floor 5 bedroom house located in Agia Triada area of Limassol. The house is close to…
$4,645
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Limassol District, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Nice four bedroom ground floor house located in Mesa Geitonia area is available now. The h…
$2,903
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Available for rent, this beautiful used house offers a comfortable living space of 230 m2, i…
$3,368
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Renovated four bedroom house in Agia Triada area. Located near the city centre having a shor…
$3,484
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Limassol District, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Lovely four bedroom house located in Kolossi is available now. The house is built in two l…
$4,064
za miesiąc
