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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tserkezoi Municipality, Cypr

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89 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: Ten nowoczesny apartament z 2 sypialniami i 2 łazienkami znajduje się na parter…
$483,354
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Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Na zachodniej krawędzi Limassol, zaledwie kilka kroków od nowego kasyna, jest unikalny ośrod…
$1,08M
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Mieszkanie w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie
Tserkezoi Municipality, Cypr
Grunty rolne o powierzchni 11311m2 w Tserkezoi są obecnie dostępne na rynku. Gęstość budynku…
$3,75M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 114 m²
Na zachodniej krawędzi Limassol, zaledwie kilka kroków od nowego kasyna, jest unikalny ośrod…
$627,443
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Mieszkanie w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie
Tserkezoi Municipality, Cypr
Na sprzedaż znajduje się imponująca dzia? ka w malowniczej okolicy Tserkezoi. Ta duża działk…
$377,962
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Penthouse w Tserkezoi Municipality, Cypr
Penthouse
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 5/5
Ten nowy ośrodek narciarski oferuje unikalny krajobraz obok największego Salt Lake na wyspie…
$2,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Nowy ośrodek golfowy znajduje się na zachód od Limassol, mniej niż 500 metrów od nowego kasy…
$2,31M
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Odkryj stylowe współczesne życie w tętniącym życiem obszarze Zakaki, jednym z Limassol 's fa…
$257,405
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$1,91M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$1,91M
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Mieszkanie 1 pokój w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Sunset Gardens jest pierwszym w swoim rodzaju strzeżone społeczności w Limassol pełne życia,…
$353,489
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Ciesz się współczesnym mieszkaniem w pięknie zaprojektowanym apartamencie z 1 sypialnią na p…
$274,566
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,07M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,41M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Zaprojektowane tak, aby przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne były bezproblemowo ujednolicone…
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Sekretem harmonijnego życia jest dom nieskazitelnie pojęty do równowagi przestrzeni i odosob…
$1,68M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Sekretem harmonijnego życia jest dom nieskazitelnie pojęty do równowagi przestrzeni i odosob…
$1,75M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,40M
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Mieszkanie w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie
Tserkezoi Municipality, Cypr
Na sprzedaż znajduje się imponująca dzia? ka w malowniczej okolicy Tserkezoi. Ta duża działk…
$345,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Doświadcz współczesnego życia w sercu Zakaki, jednego z Limassol 's fastest- rośnie i najbar…
$388,968
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Szeregowiec w Tserkezoi Municipality, Cypr
Szeregowiec
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy ośrodek z polem golfowym znajduje się obok największego słonego jeziora na wyspie. …
$1,26M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,17M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
To może być idylliczna willa wakacyjna lub komfortowo piękny dom wypoczynkowy. Cokolwiek chc…
$2,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten nowy ośrodek narciarski oferuje unikalny krajobraz obok największego Salt Lake na wyspie…
$673,846
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Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Sekretem harmonijnego życia jest dom nieskazitelnie pojęty do równowagi przestrzeni i odosob…
$1,96M
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Parametry nieruchomości w Tserkezoi Municipality, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Pole golfowe
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