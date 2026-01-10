Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

1 pokojowe
48
2 pokojowe
56
3 pokojowe
45
4 pokojowe
19
Mieszkanie w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Pyrgos Lemesou, Cypr
Na sprzedaż: Przestronne pole w spokojnej okolicy Pyrgos Lemesou. Ta duża działka mierzy 4,0…
$218,941
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 3/6
$2,15M
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/7
$2,37M
Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
