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Wille w górach na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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1 obiekt total found
Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony w imponującej 3.000m kw. dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu zieleni i górskich krajo…
$931,101
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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