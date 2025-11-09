Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

wille
11
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$1,74M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się