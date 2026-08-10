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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kallepeia, Cypr

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mieszkania
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7 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Kallepeia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Położony w malowniczej miejscowości Tsada, ta wyjątkowa rezydencja oferuje idealne połączeni…
$1,21M
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Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$195,827
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Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Powierzchnia 5 686 m²
Ziemia mieszkalna w Kallepei w dystrykcie Pafos. Pole ma nieregularny kształt i stoi przed d…
$323,911
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TekceTekce
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Wielka szansa / inwestycja w Kallepei. Czynnik budowlany wynosi 10% z pokryciem wynosi 10% i…
$86,424
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Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Jest to duży rolniczy kawałek ziemi, 6021 metrów kwadratowych, między wioskami Callepeia i L…
$57,616
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Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Duża szansa / inwestycja w Kallepeia Village. Gęstość budynku 30%, zasięg 20% i zasiłek 2 pi…
$74,901
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Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Specyficzne grunty rolne w Kallepii zazwyczaj posiadają żyzną glebę, idealną do uprawy różny…
$103,709
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Parametry nieruchomości w Kallepeia, Cypr

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