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Domy nad morzem na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Ten nowoczesny 4 sypialnia nieruchomości z oddzielną pokojówki ćwierćdolarówka i nie oszczęd…
$2,27M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 150 m²
Odkryj niezwykłą rezydencję w prestiżowej enklawie mieszkalnej Paniotis, jednym z najbardzie…
$7,87M
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Rezydencja 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Luksusowe beachfront maisonette na sprzedaż w Germasogeia Tourist Area, Limassol. Ta w pełni…
$951,883
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TekceTekce
Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Niezrównane doświadczenie życiowe, chwaląc się hojnym 525 m ² powierzchni mieszkalnej ustawi…
$3,43M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Germasogeia i oferuje rzadką możliwo…
$6,88M
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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