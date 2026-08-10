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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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nieruchomości komercyjne
34
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sklepy
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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 1 740 m² w Jermasoja, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 740 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 17
Powierzchnia 1 740 m²
Liczba kondygnacji 5
Naprawdę miejsce na pobyt - luksus w najlepszym. Innowacyjny design w popularnej okolicy.Bud…
$4,08M
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Dochodowa nieruchomość 795 m² w Jermasoja, Cypr
Dochodowa nieruchomość 795 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 795 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten mały blok czterech różnych apartamentów z dwoma sypialniami w Limassol posiada wszystkie…
$2,12M
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