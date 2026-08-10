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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
3
Paralimni
8
13 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Paralimni, Cypr
Piętro 1
Jednostka biurowa Jednostka biurowa jest zaprojektowana tak, aby oferować wyrafinowaną i wys…
$372,952
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VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 620 m² w Frenaros, Cypr
Nieruchomości komercyjne 620 m²
Frenaros, Cypr
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 620 m²
Rozwój handlowy, zbudowany w trzech działkach we Francji. Rozwój został zbudowany w 3 różnyc…
$614,602
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Nieruchomości inwestycyjne 275 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 275 m²
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nieruchomość odpowiada połowie powierzchni działki, która odnosi się do 2-piętrowego budy…
$424,967
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Ajia Napa, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Contemporary Coastal Living - budynek mieszkalny Boutique Ten butikowy budynek o niskim wzni…
$3,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Lokale gastronomiczne w Paralimni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Paralimni, Cypr
Położony w cichej i malowniczej okolicy Protaras, ten ogromny obszar ziemi 6,888 m ² stanowi…
$2,60M
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Pomieszczenie biurowe 118 m² w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe 118 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 118 m²
Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, w samym sercu ros…
$373,455
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Pomieszczenie biurowe w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Paralimni, Cypr
Piętro 1
Jednostka biurowa Jednostka biurowa jest zaprojektowana tak, aby oferować wyrafinowaną i wys…
$326,047
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 5 230 m²
Projekt ten to nowy, oszałamiający projekt położony w centrum Perneras turystycznego obszaru…
$17,71M
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Nieruchomości komercyjne 113 m² w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Ajia Napa, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Fantastyczna restauracja w samym sercu Ayia Napa, Famagusta. Ta znakomita restauracja znajdu…
$1,18M
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Sklep 300 m² w Sotira, Cypr
Sklep 300 m²
Sotira, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Niesamowita restauracja-cypryjska tawerna na sprzedaż w miejscowości Sotira z wielką reputac…
$590,232
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Sklep w Kapparis, Cypr
Sklep
Kapparis, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Resort- Styl Możliwości handlowe w Kapparis Doświadczyć premium potencjał biznesowy w tej no…
$646,373
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Ajia Napa, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Contemporary Coastal Living - budynek mieszkalny Boutique Ten butikowy budynek o niskim wzni…
$3,65M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 109 m² w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe 109 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 109 m²
Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, w samym sercu ros…
$326,487
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Typy nieruchomości w Famagusta.

pomieszczenia biurowe
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