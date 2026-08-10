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Lokale Biurowe w Famagusta, Cypr

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Paralimni
4
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Paralimni, Cypr
Piętro 1
Jednostka biurowa Jednostka biurowa jest zaprojektowana tak, aby oferować wyrafinowaną i wys…
$372,952
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 118 m² w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe 118 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 118 m²
Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, w samym sercu ros…
$373,455
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Pomieszczenie biurowe w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Paralimni, Cypr
Piętro 1
Jednostka biurowa Jednostka biurowa jest zaprojektowana tak, aby oferować wyrafinowaną i wys…
$326,047
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 109 m² w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe 109 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 109 m²
Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, w samym sercu ros…
$326,487
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Typy nieruchomości w Famagusta.

nieruchomości komercyjne
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