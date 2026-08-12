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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Cypr

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Pafos
6
Limassol
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Jermasoja
17
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2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
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Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Cypr

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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