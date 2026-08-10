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Wille z basenem na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$464,923
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Willa 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 258 m²
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w budowie na sprzedaż w Agios Tychonas - prowincja Li…
$1,57M
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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