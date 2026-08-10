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Wille nad morzem na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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13 obiektów total found
Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 555 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami, umieszczona na wzniesionej, delikatnie pochyłej d…
$2,31M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Na panoramicznych wzgórzach Agios Athanasios nad Limassol, to wyjątkowe arcydzieło architekt…
$3,59M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 973 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych willi trzypoziomowych położonych na ekspansywnych 95…
$5,19M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 603 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami na wzniesionej, delikatnie pochyłej działce w pres…
$2,42M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: przestronna willa w dzielnicy Agios Athanasios. Ta imponująca nieruchomość odsp…
$1,28M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 670 m²
Ten wspaniały obiekt został zbudowany w bardzo wysokich specyfikacjach i oferuje panoramiczn…
$4,93M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 973 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych willi trzypoziomowych położonych na ekspansywnych 95…
$5,19M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ten wybitny obiekt został zbudowany do bardzo wysokich specyfikacji i oferuje prywatność, mo…
$6,88M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Luksusowy Smart Home z widokiem na morze panoramiczne Cechy własności: Sypialnie: 6 przestro…
$5,16M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 555 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami, umieszczona na wzniesionej, delikatnie pochyłej d…
$2,31M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Oddzielony narożnik 5 sypialnia Willa w poszukiwanej lokalizacji Agios Athanasios, w łatwy d…
$1,26M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Na panoramicznych wzgórzach Agios Athanasios nad Limassol, to wyjątkowe arcydzieło architekt…
$3,58M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 603 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami na wzniesionej, delikatnie pochyłej działce w pres…
$2,42M
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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